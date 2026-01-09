Slušaj vest

U četvrtak, 8. januara, odigrano je ukupno četiri meča Evrolige.

Evroliga, četvrtak, 8. januar Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Marchi / imago sportfotodienst / Profimedia, IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Košarkaši Monaka savladali su kao gosti u derbiju 21. kola Evrolige Valensiju 101:92 (26:28, 27:14, 23:28, 25:22). Viđeno je puno lepih poteza i atraktivnih poena, a ovo su najzanimljiviji detalji sa ovog meča:

