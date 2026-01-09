Slušaj vest

Košarkaši Partizana gostovaće Barseloni (petak, 20.30) i biće ovo prilika da protiv crno-belih još jednom zaigra bivši kapiten ovog kluba, Kevin Panter.

Uoči meča Barselone i Partizana, Panter je dao intervju za Mozzart sport gde je govorio i o Crvenoj zvezdi, za koju je takođe nastupao.

Panter se prvo osvrnuo na period proveden u Olimpijakosu iz kog je došao u Zvezdu, a potom je sve šokirao jednim priznanjem.

- Nisam igrao u Olimpijakosu kada je Blat otišao zbog bolesti. Asistent je promenio neke stvari i odjednom nisam igrao. Sećam se da sam i tu dosta pao. Uhvatio sam sebe da sam bio u depresiji što ne igram, samo sam čekao kraj sezone. Samo sam uživao u životu u Atini, ako se sećate, te sezone Olimpijakos nije igrao u Grčkoj. Neću da kažem da sam izgubio identitet, ali sam se nekako baš raspustio. Onda se odjednom pojavljuje ponuda Crvene zvezde. Sećam se da sam pitao agenta da li moram da idem tamo, jer mi se nije išlo. Bio je to period praznika, taman pred Božić. Morao sam da se pakujem, selim u novi grad. Nisam hteo, ali onda sam znao da me želi Dragan Šakota. Znao sam šta da očekujem od njega, imaću istu ulogu kao u AEK-u. Da uđem sa klupe i pokušam da budem skorer, ali nije mi se putovalo. Naravno, spakujem se, potpišem raskid ugovora i kao idem, to je to. Međutim, to je možda jedna od najboljih odluka u karijeri, jer mi se tada karijera u Evroligi otvorila. Odigrao sam 12 utakmica u Crvenoj zvezdi pre kovida i tako sam dobio posao u Milanu. Dao sam svoj maksimum u Zvezdi i dobio posle ugovor u Milanu - otkrio je Panter, a zatim se setio utakmice protiv Asvela kada je pogodio šut za pobedu:

- Moja druga utakmica u dresu Zvezde. Osećao sam da sam nivo Evrolige. Znao sam da pripadam. Kada sam krenuo da napredujem i odlazim u veće klubove i vidim ko su ti najbolji igrači, pomislio sam u sebi, nisu oni bolji od mene. Znao sam da mogu da ih pobedim. Prva utakmica u Zvezdi je bila protiv Bajerna, onda taj pogodak protiv Asvela, a zatim Barselona, kada sam isto odlučno odigrao kada me je čuvao moj prijatelj Kori Higins. Tada baš shvatam da mogu da igram na tom nivou.

Zatim se opet dotakao Milana.

- Prvi put igram sa elitnim igračima, skoro ceo tim je prepun elitnih igrača sa elitnim trenerom. Tu su bili Kajl Hajns, Ćaćo Rodrigez, Zek Ledej, Šejvon Šilds, Vlada Micov, trener Etore Mesina. Toliko kvaliteta, toliko košarkaškog znanja. Sećam se da sam sebi rekao, u redu... Ne idem tamo da pričam, idem da radim. Želim da ih sve razbijem radom. Zek, Šejvon i ja smo bili mlađi u tom timu, hteo sam da dominiram, da budem svoj, jer sam znao da niko ne može da me čuva. Sa tim mentalitetom sam igrao tu sezonu u Milanu, a sve su mi olakšali veterani.

Posle toga, Kevin Panter se još jednom osvrnuo na Zvezdu koja je, kako ističe, želela da ga zadrži u timu.

- Jesu. Iskreno, Milano mi nije ponudio mnogo više para od Zvezde. Jeste bilo više, ali ne previše. Ipak, to je bio Milano, osetio sam da je to pravi korak. Svideo mi se projekat. Pričao sam sa Mesinom i bilo je dobro - zaključio je Panter.

