Slušaj vest

U jučerašnjoj utakmici Real Madrida i pobedi nad Makabijem iz Tel Aviva, Valter Tavares je stigao do velikog dostignuća.

Juče je sa 11 skokova stigao do neverovatne brojke od 2016 skokova u istoriji ovog takmičenja, pa je pretekao Pauliusa Jankunasa na večnoj listi.

Valter Tavares Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT, 900/Cordon Press / imago sportfotodienst / Profimedia

Jankunas, nekadašnji košarkaš Žalgirisa, ostao je na 2010 skokova u karijeri u Evroligi.

Da dođe do ovog dostignuća bilo mu je potrebno 297 mečeva, a u proseku je beležio 6.8 skokova po meču.

Na trećem mestu je Kajl Hajns sa 1855, četvrti je Jan Veseli sa 1838 i on bi mogao da vrlo brzo stigne i do drugog mesta, posebno ako ostane u Evroligi i naredne sezone.

Kurir sport / Sportske.net

Ne propustiteKošarkaDETALJ KOJI JE SVIMA PROMAKAO! Umalo tuča na meču Real - Partizan: Džabari Parker hteo da se obračuna sa Tavaresom
KK Real, KK Partizan, Valter Tavares, Džabari Parker
KošarkaUNIŠTIO PARTIZAN I ZVEZDU, PA POSTAO MVP: Tavares došao do laskavog priznanja!
PARTIZAN-REAL_130.jpg
KošarkaPRESUDIO CRNO-BELIMA, PA OTKRIO KAKO JE TO URADIO! Oglasio se Realov heroj: Partizan nije ovo očekivao, bio sam frustriran, a onda...
KošarkaRAZBIO BARSELONU, PA POKUPIO VREDNO PRIZNANJE! Tavares MVP, Mirotić i Petrušev oduševili košarkašku Evropu!
profimedia-0926069239.jpg

 BONUS VIDEO:

Zagrevanje pred meč Partizan - Virtus Izvor: Kurir