Slušaj vest

Juče je sa 11 skokova stigao do neverovatne brojke od 2016 skokova u istoriji ovog takmičenja, pa je pretekao Pauliusa Jankunasa na večnoj listi.

1/7 Vidi galeriju Valter Tavares Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT, 900/Cordon Press / imago sportfotodienst / Profimedia

Jankunas, nekadašnji košarkaš Žalgirisa, ostao je na 2010 skokova u karijeri u Evroligi.

Da dođe do ovog dostignuća bilo mu je potrebno 297 mečeva, a u proseku je beležio 6.8 skokova po meču.

Na trećem mestu je Kajl Hajns sa 1855, četvrti je Jan Veseli sa 1838 i on bi mogao da vrlo brzo stigne i do drugog mesta, posebno ako ostane u Evroligi i naredne sezone.

Kurir sport / Sportske.net

BONUS VIDEO: