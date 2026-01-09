Jedan navijač Partizana je odlučio da "pozdravi" Tajrika Džonsa.
NAVIJAČ PARTIZANA CRNO-BELIM DRESOM LOŽIO VATRU U SMEDEREVCU ZA BOŽIĆ! Kada vidite prezime košarkaša sve će vam biti jasno!
Doskorašnji centar crno-belih je napustio klub i prešao u Olimpijakos nakon drame koju je prošao, između ostalog i sa navijačima Partizana.
Na snimku koji je izazvao puno pažnje na društvenoj mreži "X" vidi se kako navijač dres Džonsa koristi za vatru u popularnom šporetu "Smederevcu".
Pogledajte kako je to izlgedalo:
