Doskorašnji centar crno-belih je napustio klub i prešao u Olimpijakos nakon drame koju je prošao, između ostalog i sa navijačima Partizana.

Na snimku koji je izazvao puno pažnje na društvenoj mreži "X" vidi se kako navijač dres Džonsa koristi za vatru u popularnom šporetu "Smederevcu".

Pogledajte kako je to izlgedalo:

