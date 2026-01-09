Slušaj vest

Monako je u gostima pobedio Valensiju, a sa indeksom 21 srpski bek je bio MVP utakmice.

Nemanja Nedović je odigrao samo 12 minuta, a za to vreme je postigao 16 poena, uz dva skoka i po tri asistencije i ukradene lopte.

Posebno je dobar bio na početku četvrte četvrtine.

Nemanja Nedović u dresu Monaka

Valensija je prišla na šest poena zaostatka, a Nedović je postigao 11 poena za 101 sekundu.

Pogledajte kako je to uradio:

