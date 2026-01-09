Košarkaš Monaka Nemanja Nedović je za kratko vreme bio najkorisniji na utakmici.
MAJSTOR
NESTVARNI NEDOVIĆ RASPAMETIO EVROPU! Srbin odigrao nestvarnih 100 sekundi! Pogledajte koliko poena je nanizao
Monako je u gostima pobedio Valensiju, a sa indeksom 21 srpski bek je bio MVP utakmice.
Nemanja Nedović je odigrao samo 12 minuta, a za to vreme je postigao 16 poena, uz dva skoka i po tri asistencije i ukradene lopte.
Posebno je dobar bio na početku četvrte četvrtine.
Valensija je prišla na šest poena zaostatka, a Nedović je postigao 11 poena za 101 sekundu.
Pogledajte kako je to uradio:
