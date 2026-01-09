BARSELONA - PARTIZAN: Loša završnica crno-belih u prvom poluvremenu
Košarkaši Partizana od 20.30 časova gostuju Barseloni u utakmici 21. kola Evrolige.
Uoči ove utakmice, crno-beli su na začelju tabele sa šest pobeda i 14 poraza. Tim Đoana Penjaroje je u nizu od pet poraza.
Barselona je na deobi četvrtog mesta sa 13 pobeda i sedam poraza.
Fernando najefikasniji
Bruno Fernando je postigao osam poena, a Dvejn Vašington šest u timu Partizana.
Kod domaćina Tornike Šengelija je postigao deset poena, a Vili Ernangomez sedam.
Partizan je šutirao 14/22 za 2 (63.6%) i 1/9 za tri (11.1%).
Domaćin je pogodio 14 šuteva iz 23 pokušaja za dva (60.9%), a ubacio je i tri trojke iz 11 pokušaja (27.3%).
Domaćin je ostvario čak osam ofanzivnih skokova, a ukupno ima tri skoka više (19 - 16).
Barselona ima osam asistencija, četiri osvojene i pet izgubljenih lopti, a Partizan pet asistencija, pet osvojenih i šest izgubljenih lopti.
20'
Panter je fauliran 11 sekundi pre kraja za dva bacanja.
Pogodio je oba - 41:35. Barselona je u seriji 10:0.
17'
Šengelija iz teške pozicije upisuje svoj osmi poen - 31:33.
Uzvraća Fernando svojim osmim poenom - 31:35.
Satoranski smanjuje - 33:35. Arbitri su gledali snimak, Čeh je u poslednjoj stotinki izbacio loptu.
16'
Vašington je postigao svoje prve poene - 28:29.
Šengelija sa linije bacanja donosi izjednačenje Barseloni - 29:29.
Vašington sa distance upisuje svoj četvrti poen - 29:31.
Period dobre igre Partizana u odbrani, Vašington je uzeo loptu i fauliran je u kontri u prodoru. Pogodio je peti i šesti poen - 29:33.
15'
Šengelija smanjuje - 26:27. Partizan jako loše gradi svoj koš, domaćin već ima sedam ofanzivnih skokova.
Ernangomez posle osmog ofanzivnog skoka ekipe pogađa za dva - 28:27.
14'
Ernangomez je polovičan sa linije penala - 24:25.
Marinković je iskoristio oba slobodna bacanja - 24:27.
13'
Osetkovski pogađa prvu trojku za Partizan - 23:25. Crno-beli su promašili prva tri pokušaja.
Partizan je već posle nešto manje od tri minuta iskoristio bonus u ovoj četvrtini.
Osetkovski je dobio treću ličnu od strane sudije Difale.
12'
Laprovitola trojkom za izjednačenje - 20:20. Serija 7:0 Barselone na startu druge četvrtine.
Fernando posle ofanzivnog skoka prekida seriju domaćina - 20:22.
Satoranski pogađa trojku iz ugla za vođstvo Barselone - 23:22.
11'
Veseli zakucavanjem otvaa drugu četvrtinu - 15:20.
Izgubljena lopta, Barsa smanjuje preko Brizuele - 17:20. Dve vezane greške Partizana, Penjaroja već posle 30 sekundi traži tajm-aut.
10'
Džekiri sa poludistance postiže svoj četvrti poen - 11:18.
Laprovitola prekida nalet Partizana - 13:18.
Kalatis još jednom precizan - 13:20.
9'
Kalatis precizan sa poludistance za svoje prve poene - 11:14.
Bonga lepo završava kontru - 11:16. Četvrta osvojena lopta crno-belih.
5'
Bonga se upisao u strelce - 6:8.
Fernando stiže do petog poena - 6:10. Dobar početak crno-belih i tajm-aut za Paskvala.
Džekiri je ušao u igru. Njegov debi. Zamenio je Fernanda koji je dobio udarac u nos.
3'
Parker protiv bivšeg kluba postiže prve poene - 4:4.
Fernando se upisao - 4:6.
Ernangomez upisuje četvrti poen - 6:6.
2'
Pejn postiže prve poene na meču - 0:2.
Ernangomez za izjednačenje - 2:2.
Parker se upisao protiv svog bivšeg kluba - 2:4.
Startne petorke
Barselona: Satoranski, Panter, Kale, Noris, Ernangomez
Partizan: Pejn, Braun, Bonga, Parker, Fernando
Partizan deceniju i po bez pobede protiv Barse
Košarkaši Partizana već 15 godina ne znaju za pobedu protiv Barselone u Evroligi.
Bolje rečeno, skoro 16 godina, pošto je poslednji put crno-beli tim slavio 3. februara 2010. godine u čuvenoj utakmici, kada je Lorens Roberts skinuo loptu za trijumf 67:66.
Od tada traje niz od 12 uzastopnih pobeda ekipe iz "Blaugrane".
U prvoj utakmicu Beogradu Barselona je poslednjeg dana oktobra pobedila rezultatom 78:76.
Tabela
Sastavi
BARSELONA - PARTIZAN
Hala: Blaugrana
Sudije: Mehdi Difala, Boris Rižik, Hju Tepenije
BARSELONA: Panter, Markos, Kale, Noris, Veseli, Satoranski, Ernangomez, Fal, Laprovitola, Šengelija, Keita, Para. Trener: Ćavi Paskval
PARTIZAN: Milton, Vašington, Osetkovski, Marinković, Pokuševski, Braun, Pejn, Bonga, Parker, Džekiri, Fernando, Kalatis, . Trener: Đoan Penjaroja