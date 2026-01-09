Svi događaji
21:12

Fernando najefikasniji

Bruno Fernando je postigao osam poena, a Dvejn Vašington šest u timu Partizana.

Kod domaćina Tornike Šengelija je postigao deset poena, a Vili Ernangomez sedam.

Partizan je šutirao 14/22 za 2 (63.6%) i 1/9 za tri (11.1%).

Domaćin je pogodio 14 šuteva iz 23 pokušaja za dva (60.9%), a ubacio je i tri trojke iz 11 pokušaja (27.3%).

Domaćin je ostvario čak osam ofanzivnih skokova, a ukupno ima tri skoka više (19 - 16).

Barselona ima osam asistencija, četiri osvojene i pet izgubljenih lopti, a Partizan pet asistencija, pet osvojenih i šest izgubljenih lopti.

21:09

20'

Panter je fauliran 11 sekundi pre kraja za dva bacanja. 

Pogodio je oba - 41:35. Barselona je u seriji 10:0. 

21:06

19'

Fal za preokret - 37:35

Para povećava na 39:35

21:05

18'

Šengelija je prvi dvocifreni igrač, njegovih deset poena - 35:35

21:01

17'

Šengelija iz teške pozicije upisuje svoj osmi poen - 31:33.

Uzvraća Fernando svojim osmim poenom - 31:35

Satoranski smanjuje - 33:35. Arbitri su gledali snimak, Čeh je u poslednjoj stotinki izbacio loptu.

20:58

16'

Vašington je postigao svoje prve poene - 28:29

Šengelija sa linije bacanja donosi izjednačenje Barseloni - 29:29

Vašington sa distance upisuje svoj četvrti poen - 29:31

Period dobre igre Partizana u odbrani, Vašington je uzeo loptu i fauliran je u kontri u prodoru. Pogodio je peti i šesti poen - 29:33

20:57

15'

Šengelija smanjuje - 26:27. Partizan jako loše gradi svoj koš, domaćin već ima sedam ofanzivnih skokova. 

Ernangomez posle osmog ofanzivnog skoka ekipe pogađa za dva - 28:27

20:55

14'

Ernangomez je polovičan sa linije penala - 24:25

Marinković je iskoristio oba slobodna bacanja - 24:27.

20:53

13'

Osetkovski pogađa prvu trojku za Partizan - 23:25. Crno-beli su promašili prva tri pokušaja. 

Partizan je već posle nešto manje od tri minuta iskoristio bonus u ovoj četvrtini. 

Osetkovski je dobio treću ličnu od strane sudije Difale.

20:50

12'

Laprovitola trojkom za izjednačenje - 20:20. Serija 7:0 Barselone na startu druge četvrtine. 

Fernando posle ofanzivnog skoka prekida seriju domaćina - 20:22

Satoranski pogađa trojku iz ugla za vođstvo Barselone - 23:22

20:48

11'

Veseli zakucavanjem otvaa drugu četvrtinu - 15:20

Izgubljena lopta, Barsa smanjuje preko Brizuele - 17:20. Dve vezane greške Partizana, Penjaroja već posle 30 sekundi traži tajm-aut.

20:48

2. četvrtina

20:44

10'

Džekiri sa poludistance postiže svoj četvrti poen - 11:18

Laprovitola prekida nalet Partizana - 13:18

Kalatis još jednom precizan - 13:20

20:43

9'

Kalatis precizan sa poludistance za svoje prve poene - 11:14

Bonga lepo završava kontru - 11:16. Četvrta osvojena lopta crno-belih. 

20:43

8'

Veseli se upisao u strelce - 11:12

20:41

7'

Prvi poeni za Džekirija - 9:12

20:39

6'

Šengelija pogađa prvu trojku na meču - 9:10

20:36

5'

Bonga se upisao u strelce - 6:8.

Fernando stiže do petog poena - 6:10. Dobar početak crno-belih i tajm-aut za Paskvala.

Džekiri je ušao u igru. Njegov debi. Zamenio je Fernanda koji je dobio udarac u nos.

20:35

3'

Parker protiv bivšeg kluba postiže prve poene - 4:4

Fernando se upisao - 4:6

Ernangomez upisuje četvrti poen - 6:6

20:32

2'

Pejn postiže prve poene na meču - 0:2

Ernangomez za izjednačenje - 2:2

Parker se upisao protiv svog bivšeg kluba - 2:4

20:31

1. četvrtina

20:31

Startne petorke

Barselona: Satoranski, Panter, Kale, Noris, Ernangomez

Partizan: Pejn, Braun, Bonga, Parker, Fernando

16:56

Partizan deceniju i po bez pobede protiv Barse

Košarkaši Partizana već 15 godina ne znaju za pobedu protiv Barselone u Evroligi.

Bolje rečeno, skoro 16 godina, pošto je poslednji put crno-beli tim slavio 3. februara 2010. godine u čuvenoj utakmici, kada je Lorens Roberts skinuo loptu za trijumf 67:66.

Od tada traje niz od 12 uzastopnih pobeda ekipe iz "Blaugrane".

U prvoj utakmicu Beogradu Barselona je poslednjeg dana oktobra pobedila rezultatom 78:76.

16:55

16:50

Sastavi

BARSELONA - PARTIZAN

Hala: Blaugrana

Sudije: Mehdi Difala, Boris Rižik, Hju Tepenije

BARSELONA: Panter, Markos, Kale, Noris, Veseli, Satoranski, Ernangomez, Fal, Laprovitola, Šengelija, Keita, Para. Trener: Ćavi Paskval

PARTIZAN: Milton, Vašington, Osetkovski, Marinković, Pokuševski, Braun, Pejn, Bonga, Parker, Džekiri, Fernando, Kalatis, . Trener: Đoan Penjaroja