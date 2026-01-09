Slušaj vest

Problematični bivši centar PartizanaTajrik Džons, početkom januara 2026. godine zvanično je napustio Humsku i potpisao za grčkog velikana Olimpijakos.

Džons je u svojoj drugoj sezoni u Partizanu napravio niz incidenata, gde se "pomalo" svađao sa trenerima, a najviše sa navijačima crno-belih.

1/9 Vidi galeriju Tajrik Džons Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT, Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

Jorgos Barcokas, trener Olimpijakosa, doneo je odluku koja nije svakidašnja. On do sada nije imao običaj da po potpisivanju pojačanja, novog igrača, odmah uvrsti u tim, ali, Džons je očigledno izuzetak.

Naime, Tajrik će biti u ekipi za okršaj protiv Bajerna u Minhenu u petak.

Razlog je prevashodno činjenica da je trenutno Tajrik u sjajnoj formi i zato nije bilo potrebno za čekanjem, jer je u takmičarskom ritmu i očigledno je i više nego spreman za prvi meč u dresu novog kluba.

BONUS VIDEO: