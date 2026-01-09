Žalgiris na devetoj poziciji Evrolige ima 12 pobeda i devet poraza, dok Zvezda posle drugog vezanog poraza na 10. mestu ima skor 11/10.
"KAO RASPUŠTENA BANDA" Igrači Zvezde na žestokom udaru - a na još većem Saša Obradović! Gore mreže!
Košarkaši Crvene zvezde poraženi su u Kaunasu od ekipe Žalgirisa sa 67:99 (12:26, 16:21, 24:21, 15:31), u utakmici 21. kola Evrolige.
Navijači su posle novog poraza - totalno razočarani!
Evo šta su sve pisali na društvenim mrežama:
