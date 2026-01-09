Crvena zvezda je doživela jako težak poraz u Kaunasu.
Evroliga
OBRADOVIĆ POSLE BRUKE U KAUNASU: Evo šta je trener Zvezde izjavio posle teškog poraza od Žalgirisa
Slušaj vest
Košarkaši Crvene zvezde doživeli su novi težak poraz u Evroligi, pošto su u Kaunasu, u 21. kolu poraženi sa ubedljivih 99:67.
Trener crveno-belog tima Saša Obradović kratko je izjavio:
"Nema posebnog razloga. Samo smo odigrali loše i to je to. Nema o čemu drugome da se priča. Ništa. Nula", rekao je Obradović.
Reaguj
Komentariši