Košarkaši Partizana izgubili su u gostima od Barselone sa 70:88 (20:13, 15:28, 15:21, 20:26), u utakmici 21. kola Evrolige.

Partizan je doživeo šesti uzastopni, a ukupno 15. poraz i poslednji je na tabeli Evrolige, dok Barselona ima skor 14/7 i nalazi se na četvrtoj poziciji.

Evo šta su sve navijači pisali na društvenim mrežama: 

