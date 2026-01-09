Najefikasniji u redovima Partizana bio je Dvejn Vašington.
Evroliga
"OPET TURISTIČKI PO BARSELONI" Navijači Partizana izgubili svaku nadu: Biće čudo ako pobedimo jedan meč do kraja EL
Slušaj vest
Košarkaši Partizana izgubili su u gostima od Barselone sa 70:88 (20:13, 15:28, 15:21, 20:26), u utakmici 21. kola Evrolige.
Partizan je doživeo šesti uzastopni, a ukupno 15. poraz i poslednji je na tabeli Evrolige, dok Barselona ima skor 14/7 i nalazi se na četvrtoj poziciji.
Evo šta su sve navijači pisali na društvenim mrežama:
Đoan Penjaroja Foto: Starsport
Vidi galeriju
Reaguj
Komentariši