Partizan ne može da nađe izlaz iz serije poraza, u Barseloni je doživeo ubedljiv poraz - 88:70.

Trener crno-belog tima Đoan Penjaroja izjavio je sledeće: 

"U trećoj četvrtini imali smo pet, šest izgubljenih lopti u tri minuta. Barselona nas je kaznila svaki put kada smo pravili grešku. Moramo bolje da kontrolišemo loše momente. Najčešće kada igramo protiv ovakvih timova dobijamo velike serije protivnika i moramo da budemo mnogo bolji", rekao je Penjaroja.

Đoan Penjaroja Foto: Starsport

