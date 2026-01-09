Partizan je izgubio od Barselone u Evroligi i ostao je na dnu tabele elitnog takmičenja.
AGONIJA PARTIZANA SE NASTAVLJA - EVO ŠTA KAŽE PENJAROJA: Trener crno-belih analizirao poraz u Barseloni
Partizan ne može da nađe izlaz iz serije poraza, u Barseloni je doživeo ubedljiv poraz - 88:70.
Trener crno-belog tima Đoan Penjaroja izjavio je sledeće:
"U trećoj četvrtini imali smo pet, šest izgubljenih lopti u tri minuta. Barselona nas je kaznila svaki put kada smo pravili grešku. Moramo bolje da kontrolišemo loše momente. Najčešće kada igramo protiv ovakvih timova dobijamo velike serije protivnika i moramo da budemo mnogo bolji", rekao je Penjaroja.
