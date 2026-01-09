Vanja Marinković proslavlja 29. rođendan, a navijači Partizana su ga baš "počastili".
PA, ZAR I NA ROĐENDAN? Kapiten Vanja Marinković na meti navijača Partizana - baš su ga napali sa svih strana...
Aktuelni kapiten PartizanaVanja Marinković, danas 9. januara 2026. prosavlava 29. rođendan.
KK Partizan je na svom zvaničnom Tviter nalogu čestitao svom kapitenu rođendan, a "grobari" kao po navici, Marinković nisu štedeli čak ni za rođendan...
Vanja Marinković na treningu pred Bajern Foto: Dusan Milenkovic ©/2025 Dusan Milenkovic/Starsport.rs
Bilo je mnogo uvreda na račun kapitena crno-belih, gde je od većine navijača verbalno napadnut...
Napisali su iz Partizana, a onda su usledili i komentari. Ovo su samo neki od brojnih...
