Slušaj vest

Tajrik Džons je nedavno napustio Partizan i potpisao za Olimpijakos.

Pored Pirejaca Džonsa je želeo i Makabi iz Tel Aviva, pa je izraelski tim rešio da brzo reaguje nakon što ih je Tajrik "odjavio" i otišao put Grčke.

Tajrik Džons Foto: /IPA / Sipa Press / Profimedia, Starsport, IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Čarls Besi, košarkaš koji se dugo dovodio u vezu sa Partizanom pre dolaska Bruna Fernanda iz Reala, ipak bi mogao da dođe u Evropu, pošto Makabi radi sve kako bi ga ubedio da potpiše ugovor sa njima.

Besi je trenutno član Santa Kruz Voriorsa i na pet mečeva od početka sezone u proseku ima 17.6 poena i 11 skokova, tako da bi njegov dolazak kompletirao centarsku liniju zajedno sa Romanom Sorkinom.

Nigerijac je tokom karijere igrao za Filadelfiju, San Antonio i Memfis u NBA ligi i u nekoliko navrata u NBA G ligi.

Ne propustiteFudbalKRAJ SAGE! Jovan Milošević ima novi klub, Grobari u šoku!
Jovan Milošević
FudbalFIFA BRUTALNO KAZNILA HRVATSKU ZBOG "UBIJ SRBINA" I "ZDS": Zbog ustaškog pira velika novčana kazna i zatvaranje stadiona
Navijači Hrvatske prave incidente u Podgorici
EvroligaŽALGIRIS - CRVENA ZVEZDA: Loša vest za četu Saše Obradovića neposredno pred meč u Kaunasu!
Saša Obradović i Kodi Miler Mekintajer
EvroligaPA, ZAR I NA ROĐENDAN? Kapiten Vanja Marinković na meti navijača Partizana - baš su ga napali sa svih strana...
Vanja Marinković na zagrevanju

BONUS VIDEO:

Veliki aplauz za košarkaše Olimpijakosa Izvor: Kurir