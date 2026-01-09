Slušaj vest

Tajrik Džons je nedavno napustio Partizan i potpisao za Olimpijakos.

Pored Pirejaca Džonsa je želeo i Makabi iz Tel Aviva, pa je izraelski tim rešio da brzo reaguje nakon što ih je Tajrik "odjavio" i otišao put Grčke.

Čarls Besi, košarkaš koji se dugo dovodio u vezu sa Partizanom pre dolaska Bruna Fernanda iz Reala, ipak bi mogao da dođe u Evropu, pošto Makabi radi sve kako bi ga ubedio da potpiše ugovor sa njima.

Besi je trenutno član Santa Kruz Voriorsa i na pet mečeva od početka sezone u proseku ima 17.6 poena i 11 skokova, tako da bi njegov dolazak kompletirao centarsku liniju zajedno sa Romanom Sorkinom.

Nigerijac je tokom karijere igrao za Filadelfiju, San Antonio i Memfis u NBA ligi i u nekoliko navrata u NBA G ligi.

