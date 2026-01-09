Slušaj vest

Košarkaši Crvene zvezde gostuju litvanskom Žalgirisu u okviru 21. kola Evrolige .

Litvanci su tokom predstavljanja tima iz Beograda objavili poruke kojim iskazuju svoju podršku Ukrajini.

"Slava Ukrajini" i "Slava herojima" pisalo je na parketu hale u Kaunasu.

Žalgiris, Crvena zvezda, Slava Ukrajini Foto: Printskrin

 Poznato je da Litvanci zdušno podržavaju Ukrajinu tokom ruske specijalne vojne operacije.

Sa druge strane, navijači Crvene zvezde listom su uz Rusiju, pa su tako uoči duela ovih rivala u Beogradu sa razglasa puštali ruske pesme.

Slava Rusiji na utakmici Crvena zvezda - Žalgiris Izvor: Kurir