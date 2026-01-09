Težak poraz Crvene zvezde od Žalgirisa - 99:67!
Košarkaši Crvene zvezde demolirani su sa 32 poena razlike od Žalgirisa u Kaunasu (99:67) u 21. kolu Evrolige.
Zvezda je evidentno u teškoj krizi igre iz koje i proizilaze loši rezultati.
Saša Obradović Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©
Pariz i Valensija su dali stotku Zvezdi, a Žalgiris je dodatno dokusurio crveno-bele i spustio ih na tabeli...
Slede Olimpija Milano, Monako i Virtus, a posle toga u Beograd stiže moćni Hapoel i opasni Dubai.
Šta dalje i kako rešiti ovu krizu? Možda padnu neki otkazi ili kazne?
