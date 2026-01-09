- Šta reći, a ne zaplakati? Ali, kao humor, kao zafrkancija... Ali, ovo stvarno je baš bilo... Da sam razočaran, totalno sam razočaran. Dve ekipe koje se nalaze na istom mestu na tabeli, igraju derbi, da se vidi ko će imati veće šanse da ostane u plej-ofu, i izgubiš 32 razlike. To je baš preterano. Nisu ni nedostajali, Bolomboja nema već dugo, prema tome, Zvezda je igrala, bez mnogih igrača, pa je delovala drugačije, a sad je baš bila... Ne znam, to je moj utisak, da su malo bili uplašeni, tako počeli, i onda je sve bilo... Ono što sam rekao, da treba Zvezda da uđe ratnički, to nije bilo ni približno - počeo je Đurović.