LETELO PERJE POSLE KATASTROFE CRVENE ZVEZDE! Vlade Đurović šokirao javnost, ide mu para na uši...
Košarkaši Crvene zvezde doživeli su debakl od Žalgirisa (99:67) u 21. kolu Evrolige u Kaunasu.
Posle meča u studiju "Arena sport" analizu kraha Zvezde dao je Vlade Đurović:
- Šta reći, a ne zaplakati? Ali, kao humor, kao zafrkancija... Ali, ovo stvarno je baš bilo... Da sam razočaran, totalno sam razočaran. Dve ekipe koje se nalaze na istom mestu na tabeli, igraju derbi, da se vidi ko će imati veće šanse da ostane u plej-ofu, i izgubiš 32 razlike. To je baš preterano. Nisu ni nedostajali, Bolomboja nema već dugo, prema tome, Zvezda je igrala, bez mnogih igrača, pa je delovala drugačije, a sad je baš bila... Ne znam, to je moj utisak, da su malo bili uplašeni, tako počeli, i onda je sve bilo... Ono što sam rekao, da treba Zvezda da uđe ratnički, to nije bilo ni približno - počeo je Đurović.
Otkrio je i šta je to falilo...
- Vrlo mali broj faulova, prvo poluvreme samo devet, a devet igrča je igralo, to je prosek po jedan faul. Čega se čuvaju, nije mi jasno. Trebalo je da se pravi više faulova, kako su šutirali igrači Zvezde, ne bi to pomoglo mnogo, al ibi primili manje poena. Ovako je prevelika razlika, bez ijednog igrača da ga pohvališ. Možda bih rekao jedan mali plus za Miljenovića, koji je ubacio trojku, iznudio faul, i napravio prodor. On može svetla obraza da izađe, delovao je kao igrač, ostalo je bilo budi Bog s nama - rekao je Đurović.
