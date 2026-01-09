Slušaj vest

Košarkaši Crvene zvezde poraženi su sa 99:67 od Žalgirisa u 21. kolu Evrolige.

Trener Zvezde Saša Obradović nije preostalo ništa drugo nego da pruži ruku boljem timu:

- Čestitke Žalgirisu na zasluženoj pobedi. Odigrali smo veoma lošu utakmicu. Ni u jednom delu, kao što znate, košarkaške utakmice nismo igrali pametno, nismo igrali srcem, sa fokusom i energijom, i to je rezultat te utakmice - rekao je Obradović.

Litvanske novinare je zanimalo zašto je kvalitet Zvezdine odbrane toliko opao u poslednje vrem.e

- To je dobro pitanje. Moramo to da otkrijemo. Moramo da igramo našu igru i da nam odbrana bude na nivou, posebno u pogledu faulova. Jedva smo bili fizički prisutni. Nismo ulazili u bonus, niti pravili faulove. Nekada morate da napravite faul da biste nekoga zaustavili. Morate da pokažete telo i sve što imate. Ko god, znate, traži izgovor – to je neprihvatljivo. Moramo da igramo fizički, onako kako smo navikli da igramo.

Hasijel Rivero i Džoel Bolomboj su u fazi oporavka.

- U proesu su. Još uvek nije jasno kada će na parket - zaključio je Obradović i tako najavio pojačanje pod košem koje se čeka...

