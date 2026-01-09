Slušaj vest

Košarkaši Crvene zvezde poraženi su sa 99:67 od Žalgirisa u 21. kolu Evrolige.

Trener Zvezde Saša Obradović nije preostalo ništa drugo nego da pruži ruku boljem timu:

Srpski trener ljubi grb crveno-belih na utakmici Zvezda - Monako Foto: Starsport

- Čestitke Žalgirisu na zasluženoj pobedi. Odigrali smo veoma lošu utakmicu. Ni u jednom delu, kao što znate, košarkaške utakmice nismo igrali pametno, nismo igrali srcem, sa fokusom i energijom, i to je rezultat te utakmice - rekao je Obradović.

Litvanske novinare je zanimalo zašto je kvalitet Zvezdine odbrane toliko opao u poslednje vrem.e

- To je dobro pitanje. Moramo to da otkrijemo. Moramo da igramo našu igru i da nam odbrana bude na nivou, posebno u pogledu faulova. Jedva smo bili fizički prisutni. Nismo ulazili u bonus, niti pravili faulove. Nekada morate da napravite faul da biste nekoga zaustavili. Morate da pokažete telo i sve što imate. Ko god, znate, traži izgovor – to je neprihvatljivo. Moramo da igramo fizički, onako kako smo navikli da igramo.

Hasijel Rivero i Džoel Bolomboj su u fazi oporavka.

- U proesu su. Još uvek nije jasno kada će na parket - zaključio je Obradović i tako najavio pojačanje pod košem koje se čeka...

Ne propustiteEvroligaLETELO PERJE POSLE KATASTROFE CRVENE ZVEZDE! Vlade Đurović šokirao javnost, ide mu para na uši...
Vlade Đurović.jpg
Evroliga"KAO RASPUŠTENA BANDA" Igrači Zvezde na žestokom udaru - a na još većem Saša Obradović! Gore mreže!
Saša Obradović
EvroligaPITAMO VAS - ŠTA DALJE NAKON DEBAKLA U KAUNASU? Koji su dalji koraci Crvene zvezde?
Saša Obradović
EvroligaOBRADOVIĆ POSLE BRUKE U KAUNASU: Evo šta je trener Zvezde izjavio posle teškog poraza od Žalgirisa
Saša Obradović

BONUS VIDEO:

Saša Obradović ljut daje izjavu Izvor: Arena Sport