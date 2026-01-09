Slušaj vest

Posle meča o svemu, pa i stanju u timu kao i čitavoj svlačionici, govorio je centar Zvezde Donatas Motiejunas. Litvanac je pozvao sve na sastanak za okruglim stolom!

- Teško je uopšte nešto komentarisati. Iskreno, šta je danas uopšte i funkcionisalo? Možda je teško komentarisati uopšteno, gledajući širu sliku. Mislim da je ekipa potpuno izgubila ritam. Potpuno ga je izgubila. Igramo bez ikakvog plana. Tako izgleda. Tim je razbijen, svako pokušava da radi nešto svoje. Ovo je veliki znak upozorenja i sramota da dve utakmice zaredom odigramo ovako. Mislim da moramo da sednemo i da shvatimo šta se dešava, jer smo pre ove nedelje igrali zaista dobru timsku košarku. Dobili smo tri teške utakmice protiv jakih protivnika koji igraju dobru košarku, što je pokazalo da možemo da igramo zajedno kao tim. I iskreno, raspoloženje je veoma depresivno, jer nikada ne želite da vidite svoj tim kako igra ovako. Kao što sam rekao, tokom sezone postoje padovi u igri, ali ne želite da taj pad bude previše dubok - rekao je Motiejunas za Meridian sport.

Navijači su okrenuli leđa, ali previše se ne osvrće na parolu koju su razvili.

- Reći ću ovo drugim mladim igračima: da sam slušao sve ljude pored terena i ono što su govorili o meni, nikada ne bih postigao ono što jesam. Samo kroz svoj rad, volju i posvećenost stigao sam tamo gde drugi mogu samo da sanjaju. To me zapravo dodatno motiviše. Kao što sam ranije rekao, rođen sam i odrastao u Kaunasu i niko mi to ne može da mi oduzme.

Kako Zvezda da ponovo bude tim.

- Povratak osnovama. Nadam se i verujem da su fundamenti najvažnija stvar. Ako trener ne može da stvori hemiju, ništa neće funkcionisati. Dakle, ponovo fokus na osnove, početi da se igra smislena košarka, igrati zajedno. A kad god počnete da igrate zajedno, desi se nešto lepo - rekao je Motiejunas za Meridian sport.

