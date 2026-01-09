Teški dani za srpske klubove u Evroligi.
TUŽAN POGLED NA TABELU EVROLIGE POSLE PORAZA VEČITIH! Šamar Crvenoj zvezdi i još veća "šljaga" Partizanu! Jedni na ivici plej-ina, a drugi zakucani za dno!
Košarkaši Crvene zvezde i Partizana doživeli su nove poraze u Evroligi.
Bio je ovo, kombinovano, četvrti vezani poraz večitih u elitnom takmičenju.
Partizan je upisao čak šest poraza uzastopno, a Zvezda je posle debakla od Valensije i Žalgirisa sada i zvanično van plej-in zone.
Milano se pobedom poravnao sa Zvezdom na 10. mestu sa učinkom 11-10, dok je Partizan zakovan za dno sa skorom 6-15.
Evo i kompletne tabele posle 21. odigranog kola, uz napomenu da Pariz, Olimpijakos, Fenerbahče i Asvel imaju po jedan meč manje.
