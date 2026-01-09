Slušaj vest

Košarkaši Crvene zvezde i Partizana doživeli su nove poraze u Evroligi.

Bio je ovo, kombinovano, četvrti vezani poraz večitih u elitnom takmičenju.

Večiti derbi Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Partizan je upisao čak šest poraza uzastopno, a Zvezda je posle debakla od Valensije i Žalgirisa sada i zvanično van plej-in zone.

Milano se pobedom poravnao sa Zvezdom na 10. mestu sa učinkom 11-10, dok je Partizan zakovan za dno sa skorom 6-15.

Evo i kompletne tabele posle 21. odigranog kola, uz napomenu da Pariz, Olimpijakos, Fenerbahče i Asvel imaju po jedan meč manje.



Standings provided by Sofascore

