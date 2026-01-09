Evroliga, 21. kolo.
EVROLIGA! Gudurić vodi Milano iznad Zvezde, Pešić poražen u Pireju!
Košarkaši milanske Olimpije slavili su protiv Anadolu Efesa sa 87:74, u okviru 21. kola Evrolige.
Da drugee strane Bajern iz Minhena, koga sa klupe vodi Svetislav Pešić, doživeo je poraz od Olimpijakosa u Pireju sa 95:80.
Trijumf je upisala i ekipa Baskonije koja je na svom parketu pobedila sa 78:73.
Poraz je upisala i Crvena zvezda od Žalgirisa 99:67, kao i Partizan koji je upisao novi neuspeh, ovoga puta u Kataloniji od Barselone (88:70).
