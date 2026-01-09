Slušaj vest

Košarkaši Partizana poraženi su od Barselone sa 88:70 u 21. kolu Evrolige.

Novajlija u crno-belom dresu Tonje Džekiri, upisao je prve minute u porazu Partizana u Kataloniji.

Posle meča je za "Meridian sport" rekao:

- Igrali smo protiv dobre ekipe i biti sa momcima je bio sjajan osećaj za mene. Pokušavao sam da rimenimo neki defanzivni plan i napadačku igru. Prva utakmica, dao sve od sebe, ali nisam dao sve što znam. Verujem da kako vreme bude prolazilo, biće više mene i veći doprinos. Ali rekao bih da smo igrali dobru košarku i da samo treba stvarno da igramo kao tim i da igramo svih 40 minuta – to je najvažnije - rekao je Džekiri posle meča u Barseloni.

Odmah je doneo ono što je nedostajalo – skokove.

- To je uloga visokih igrača, samim tim i moja. Razgovarao sam sa trenerom juče pre prvog sastanka i to je nešto na čemu on insistira. Mislim da smo uradili dobar posao u nekim delovima utakmice, ne u svim, jer su oni imali skoro pet ofanzivnih skokova i slično. Ali moramo biti bolji. Svi moramo da radimo reketu i mislim da ćemo s vremenom to popraviti. To je prva stvar koju želimo da unapredimo.

Partizan mora da postane kompaktniji, ističe Nigerijac.

- Moramo da igramo zajedno svih 40 minuta. Igramo zajedno pet minuta, pa se raspadnemo, pa onda momci rade nešto drugačije. I evo, reći ću za sebe, posebno danas – bilo je nekoliko poseda u kojima sam šutirao, a nisam trebalo. To su mali mentalni padovi. Mislim da to dolazi od umora – kad su igrači umorni, počnu da rade stvari koje tim ne bi trebalo da radi. I mislim da samo treba da se fokusiramo na to – da igramo zajedno 40 minuta, ne dva, ne pet, nego svih 40 - zaključio je Džekiri.

