Košarkaši Partizana upisali su šesti vezani poraz u Evroligi. Bolji od crno-belih bila je Barselona rezultatom 88:70 u 21. kolu.

Posle meča na konferenciji za štampu govorio je trener crno-belih Đoan Penjaroja:

- Čestitam Barseloni na pobedi, igrali smo solidno prvo poluvreme, ali smo u poslednja dva minuta primili nekoliko poena uz zvuk sirene. Mi smo promašili tri zicera i imali smo zaostatak od šest poena. Naš mentalitet je trenutno na niskom nivou. Treća četvrtina je ključ utakmice. Imali smo sedam izgubljenih lopti za tri minuta, Barselona je kaznila svaku našu izgubljenu loptu. Izgubili smo samopouzdanje i meč je bio završen. Mislim da je razlika od 18 poena prevelika. Moramo da napredujemo, ako ne kontrolišemo te loše momente, nemoguće je takmičiti se sa velikim timovima u Evroligi - rekao je Penjaroja.

Pohvalio je bivši klub.

- Jedino što mogu da kažem jeste da Barselona igra dobro, da dobija mečeva. Evidentno je da beleže dobre rezultate. Imaju mnogo dobre igrače, Ćavi Paskval je sjajan trener i želim im sve najbolje.

Priznaje da nije znao da će dobiti aplauze.

- Vidite, nisam ni sam znao šta mogu da očekujem.

Veliki problem crno-belih je trenutno samopouzdanje.

- Radili smo neke dobre stvari, pravili Barseloni probleme u prvoj četvrtini. Onda smo pali u završnici druge četvrtine, oni su dali neke lake poene, počeli smo da sumnjamo u sebe i krenuli su loši momenti. Barselona je ekipa koja vam ništa neće pokloniti - zaključio je Penjaroja.

