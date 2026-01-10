Slušaj vest

Crno-beli su u 21. kolu Evrolige izgubili u gostima od Barselone, a Vašington je sa 20 poena bio najefikasniji košarkaš na utakmici.

"Nemam previše reči posle ovakvog meča. Samo moramo da nastavimo da se borimo i budemo bolji", rekao je Dvejn Vašington za "Mozzart sport".

Partizan je na deobi poslednjeg mesta sa učinkom od šest pobeda i 15 poraza.

Da li je problem na mentalnom planu?

"To je dobro pitanje. Mislim da svi to pokušavamo da shvatimo. Nastavićemo da naporno radimo, budemo profesionalni, sledi nam brzo nova utakmica".

Veruje Vašington da može da bude bolje.

"Krenuli smo da previše prodajemo loptu, za dva minuta smo sa minus šest došli do minus 15. Moramo još da naučimo neke stvari sa novim trenerom, ali ćemo ih naučiti. Sledi nam meč u ABA ligi gde želimo da budemo bolji i tako sebe dovedemo u bolju poziciju pred novi duel u Evroligi".

Vašington je poručio da Partizan ima najbolju grupu igrača u Evroligi.

"Mislim da smo zajedno kao grupa najbolji igrači u Evroligi. Samo smo imali težak period, mnogo promena i dešavanja van parketa koje nismo mogli da kontrolišemo. Veoma neobična i komplikovana situacija. Pohvaliću sve momke što pokušavaju da budu pozitivni i profesionalni. Na kraju dana, ovo je ono što radimo. Pokušavamo da budemo bolji, profesionalni i nastavimo da radimo", poručio je Dvejn Vašington.

