Šta to beše obraz? Pa, dobro možda ne osećaš klub, nema želju da igraš za njega, nerviraju te navijači ili šta god, ali - gde je samopoštovanje i gde je poštovanje za sport koji ti je doneo sve u životu?

Ovo što se dešava u klubu iz Humske ulice je sve, samo ne normalno. Nije problem što Partizan gubi utakmice. Čak i da ima 0-21, to ne bi bio problem, da se ne dešava na ovakav način.

Naravno da su sportu normalni dobri i loši momenti, utakmice, faze u sezoni... Ovo što se dešava u Partizana ne spada u ništa od toga navedenog.

Bogati srpski jezik ima dosta reči koje bi mogli da opišu kako se košarkaši Partizana odnose prema crno-belom dresu, ali javni prostor nije mesto da se one napišu.

Ono što može da se napiše staje u tri reči: SRAM VAS BILO.

Partizan je mnogo veliki klub da bi se neko sprdao sa njim. A, ovo što radi aktuelni tim crno-belih je upravo to.

Ko Vas je birao?

I da, pošto mnogi to nisu u stanju da prihvate da im ponovimo: odgovorni su Željko Obradović i Zoran Savić. Oni su ih birali i dovodili. Može Željko da bude ikona kakve nema za navijače Partizana, ali ko je birao ove igrače? Čiji izbor su ovih karakteri i ovi "ljudi"?

Naravno, odgovorna je i uprava. Ona koja je izabrala trenera, sportskog direktora.

Odgovorna je i zbog Penjaroje - totalni promašaj. Ovaj "posao" što on radi, može bilo ko - ekipa u letargiji njegova reakcija - nula.

Svi zajedno, Obradović, Savić i uprava, napravili su Partizan kao putujući cirkus, a ne ozbiljan tim. I to s nezamislivo velikim novcem.