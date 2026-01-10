Slušaj vest

... U najmanju ruku neozbiljno. Amaterski.

Svaka izgovorena reč u javnom prostoru ima određenu težinu. A, kada je sport u pitanju ona je i te kako - merljiva. Rezultat i teren sve pokažu.

Pričala je uprava, ponavljali igrači, a sanjali navijači - "fajnal-for". Za navijače je to apsolutno razumljivo i opravdano, ali za ove pre njih - nije.

Način kako izgleda Crvena zvezda u poslednjih mesec dana ne samo da zabranjuje da se pominju te dve reči, nego zahteva da se duboko zakopa i vidi šta to ne štima u crveno-belom taboru?

Izgubiti od Valensije i Žalgirisa 49 razlike?! I to gubi ekipa u kojoj se priča o fajnal-foru?!

Ogroman, astronomski novac je uložen u tim! Imaju veće plate i budžet od nekih od najmoćnijih evropskog klubova - A, onda izgube u tri dana 49 razlike? A, par dana pre toga nam pričaju o fajnal-foru...

Odstupili su od jedne "svete" stvari na Malom Kalemegdanu. Srpskih igrača. Oni i kada izgube 20 razlike, znali bi da na sledećem meču pokažu ponos i reakciju...

Aktuelni tim Zvezde nije u stanju da pokaže ništa.

Verovatno im je samo važno da stigne poruka od banke o uplati na račun prvog u mesecu.

Bolno zvuči navijačima Zvezde, ali po odnosu prema dresu, crveno-beli su sve bliže crno-belima. A, tu već svi znate kako stoje stavi.