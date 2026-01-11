Slušaj vest

Porazi su neizbežni i sastavni su deo svakog sporta. Ove sezone je Evroliga posebno zanimljiva i već je postalo teško za bilo koji rezultat reći da je iznenađenje.

Međutim, način na koji su večiti rivali izgubili od svojih protivnika ove nedelje...

Večiti derbi Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Četiri utakmice, četiri poraza i koš razlika -84, to je razočaravajući učinak dva srpska predstavnika.

Rezultati večitih u duplom kolu Evrolige:

20. kolo:

Crvena zvezda - Valensija 89:106


Monako - Partizan - 101:84

21. kolo:

Žalgiris - Crvena zvezda 99:67


Barselona - Partizan 88:70

Srpske ekipe samlevene u Kaunasu

Zvezda je u petak uveče doživela debakl i poraz od 32 razlike u Kaunasu, gradu koji nikako nije prijatan srpskim klubovima ove sezone.

Pre manje od mesec dana, u 17. evroligaškom kolu Žalgiris je bio domaćin Partizanu.

Ta utakmica je završena pobedom domaćina uz čak 41 poen razlike.

To znači da je litvanski tim u dve utakmice protiv srpskih rivala ostvario dve pobede uz 73 poena razlike...

I protiv Partizana i protiv Crvene zvezde Žalgiris je koristio sedam litvanskih košarkaša. Protiv crno-belih oni su ukupno postigli 46 poena, a protiv crveno-belih čak 58 poena...

