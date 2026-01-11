OD ŠAMARČINA ZA ZVEZDU I PARTIZAN BRIDE OBRAZI SRPSKOJ KOŠARCI! Večiti u duplom kolu Evrolige nakupili -84, u Kaunasu rekordnih -73...
Porazi su neizbežni i sastavni su deo svakog sporta. Ove sezone je Evroliga posebno zanimljiva i već je postalo teško za bilo koji rezultat reći da je iznenađenje.
Međutim, način na koji su večiti rivali izgubili od svojih protivnika ove nedelje...
Četiri utakmice, četiri poraza i koš razlika -84, to je razočaravajući učinak dva srpska predstavnika.
Rezultati večitih u duplom kolu Evrolige:
20. kolo:
Crvena zvezda - Valensija 89:106
Monako - Partizan - 101:84
21. kolo:
Žalgiris - Crvena zvezda 99:67
Barselona - Partizan 88:70
Srpske ekipe samlevene u Kaunasu
Zvezda je u petak uveče doživela debakl i poraz od 32 razlike u Kaunasu, gradu koji nikako nije prijatan srpskim klubovima ove sezone.
Pre manje od mesec dana, u 17. evroligaškom kolu Žalgiris je bio domaćin Partizanu.
Ta utakmica je završena pobedom domaćina uz čak 41 poen razlike.
To znači da je litvanski tim u dve utakmice protiv srpskih rivala ostvario dve pobede uz 73 poena razlike...
I protiv Partizana i protiv Crvene zvezde Žalgiris je koristio sedam litvanskih košarkaša. Protiv crno-belih oni su ukupno postigli 46 poena, a protiv crveno-belih čak 58 poena...
