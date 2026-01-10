Slušaj vest

Košarkaš Fenerbahčea Bonzi Kolson zbog povrede neće igrati oko tri nedelje, prenosi Jurohups.

Fenerbahče je danas potvrdio da je Kolson pre dva dana na utakmici protiv Dubaija povredio desno koleno, ali nije naveo koliko će američki košarkaš odustvovati.

Kolson je ove sezone u Evroligi prosečno beležio 9,2 poena i 3,1 skok, dok je turskom prvenstvu imao učinak 8,1 poen i 3,7 skokova.

Fenerbahče se nalazi petom mestu na tabeli Evrolige sa 13 pobeda i sedam poraza, a u domaćoj ligi je drugoplasirani sa učinkom 12-2.