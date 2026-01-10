Slušaj vest

Crveno-beli su doživeli debakl u Kaunasu gde su u 21. kolu Evrolige izgubili od Žalgirisa sa 32 poena razlike.

Crveno-beli su vezali tri teška poraza, a ukoliko se u kratkom roku mnogo toga ne promeni, sezonu neće moći niko da spasi.

Čima Moneke je bio najbolji pojedinac na utakmici i najefikasniji košarkaš sa 18 poena , pet skokova, tri asistencije i dve ukradene lopte.

"Osećam se poraženo, zbunjeno... Jednostavno moramo da shvatimo šta se dešava. Trenutno nismo tim. U ovom trenutku nismo tim i na nama je da to rešimo. Ovo su usponi i padovi tokom sezone. Rekli smo da će sezona biti kao rolerkoster i sada smo na najnižoj tački. Moramo da se pobrinemo da se što pre izvučemo iz ovog pada", rekao je Moneke za Meridian sport.

Donatas Motiejunas je posle meča rekao da ekipa nije igrala timski, već da je svako vukao na svoju stranu.

"Voleo bih i ja da to otkrijem. Jer ono što smo bili kada smo imali skor 7–2 ili 9–4, sada više nismo taj tim. Tako da, mislim da je Donatas u pravu – trenutno ne izgledamo kao tim".

Šta se dešavalo u svlačionici?

"Mnogo pitanja. Baš mnogo pitanja. Ali treba nam više odgovora, a manje pitanja".

Emotivan je bio Nigerijac.

"Iskreno, nisam ni besan – samo sam tužan. Stidim se. Imam osećaj da razočaravamo milione ljudi. Ovo je čisto razočaranje. Nije čak ni bes, već razočaranje, sramota – sve zajedno".

Crveno-beli su u duplom kolu primili više od 200 poena.

"Odbrana je stvar želje, truda i poverenja u saigrače iza sebe – da znaš da možeš da zadržiš svog igrača, ali i da, ako ne uspeš, neko čuva tvoja leđa. Mi trenutno nemamo to poverenje jedni u druge. To utiče na naš napad, a naš napad utiče na odbranu. Sve deluje isprazno, obeshrabrujuće – i za gledanje, ali i za igranje".

Uprkos svemu, Moneke veruje njegov tim može da promeni trenutnu situaciju.

"Jedini način da to saznamo jeste u budućnosti, kada se budemo osvrnuli unazad. Trenutno se samo oseća užasno. Nadam se da jeste prelomni trenutak, ali voleo bih da nikada nismo morali da dođemo do ove tačke da bismo to saznali – ili da bismo se tome nadali. Tako se osećam", zaključio je Moneke.

