Bugarin je zabeležio indeks korisnosti 35 u pobedi Olimpijakosa nad Bajernom koji vodi Svetislav Pešić rezultatom 95:80.

Vezenkov je za 25 minuta postigao 25 poena, uz četiri asistencije, tri skoka i pogođenih 10 od ukupno 12 šuteva iz igre.

Ovo je za njega čak 17. put da je proglašen za MVP kola u Evroligi, a više od njega je bio samo Šejn Larkin - 19 puta.

Kenan Kamenjaš je bio konkurencija Vezenkovu pošto je imao indeks 34 za Dubai u pobeid protiv Fenerbahčea. On je postigao 20 poena uz 15 skokova.

Treći je bio Armoni Bruks iz Olimpije Milano sa indeksom 31, 31 poenom i osam skokova.

