MALERIMA NEMA KRAJA! Nova poveda u crveno-belom taboru, propušta mečeve u Evroligi!
Bek OlimpijakosaMonte Moris doživeo je teško uganuće levog skočnog zgloba tokom utakmice protiv Bajerna iz Minhena u Evroligi.
Amerikanac je teren napustio sredinom četvrte četvrtine, a trener Jorgos Barcokas potvrdio je posle utakmice da će Moris biti podvrgnut magnetnoj rezonanci kako bi se utvrdio tačan stepen povrede.
Kako je istakao grčki stručnjak, prema prvim procenama reč je o ozbiljnom uganuću.
Potom su stigle prognoze da se radi o rupturi prednjeg lateralnog kolateralnog ligamenta kolena (LCL) i da je pauza između četiri i šest nedelja.
Moris je na parketu proveo 10 minuta i 30 sekundi, postigao jedan poen, imao jedan skok i meč završio sa indeksom -3, uz tri promašaja iz igre.
Olimpijakos sada ima skor 12-8 u Evroligi i pokušaće da nastavi pobednički niz u narednom kolu, uz nadu da će se Moris što pre oporaviti.
