Kada iz NBA lige dovedete košarkaša koji je tamo proveo punih devet sezona, onda od njega očekujete čuda u praksi...

Ipak, nije uvek tako, a primer Devonte Grejem je dokaz tome.

Amerikanac je letos potpisao za Crvenu zvezdu i stigao sa oreolom velikog pojačanje, u nadi da će klubu doneti dodatni kvalitet na terenu i podići prcente šuta celog tima.

Grejem se na startu priprema odmah povredio i usledila je duga pauza, a na parket se vratio pred kraj 2025. godine. Posle bljeska u pobedi na Olimpijakosom, Grejem je praktično stao i počeo da tone u rupu bez dna. Protiv Žalgirisa je celu utakmicu proveo na klupi i postavlje se pitanja kakva je susbina američkog beka na Malom Kalemegdanu.

On je u Zvezdu stigao iz sezone gde nije igrao u NBA ligi, već je godinu proveo u razvojom timu Los Anđeles Lejkersa (Saut Bej Lejkersima).

Tokom karijeri u najjačoj ligi sveta, kao i u NCAA, Grejem je zaključno sa sezonom u NBA G ligi ubacio ukupno 5893 poena - i to nije brojka za bilo kakvo potcenjivanje.

U dresu Šarlota, San Antonija i Lejkersa je tokom svog boravka ispalio 3202 šuta i pogodio 1189 puta, Ukupno 3733 poena!

To je bilo do leta 2024. godine, a od tada kreće pad u karijeri Grejema zaključno sa ovom sezonom u dresu Zvezdu.

On je zasada na 31 poenu u ABA ligi i 21. u Evroligi - jako skromno!

Delijama je dosta da se nadaju i gledaju ka plej-ofu Evrolige, u kome je Zvezda u istoriji kluba igrala samo jednom, a kako stvari trenutno stoje, teško će crveno-beli sa sve Grejemom i ove godine u ući među osam najboljih.

Amerikanac ima ugovor sa Zvezdom dole leta ove godine, a njegov dolazak nije greška sa strane svakoga ko prati karijeru i razvoj američkog šutera, barem na papiru, dok u praksi to izgleda jako loše....

