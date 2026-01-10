Slušaj vest

NBA superstar Kristaps Porzingis govorio je u intervjuu za "Basket news" o svom eventualno povratku u evropsku košarku.

Letonac je istakao da mu se ambijenti oko Crvene zvezde i Partizana jako sviđaju...

- Uvek sam otvoren za takvu opciju. Volim evropsku košarku i Evroligu, tako da – ko zna - rekao je Porzingis i zatim pomenuo Crvenu zvezdu i Partizan:

- Postoji toliko sjajnih mesta, ne samo zbog košarke, već i zbog svega što ide uz život van terena. Partizan i Crvena zvezda u Beogradu – to je lep grad, a navijači su ludi. Nikad se ne zna, videćemo!

- Čuo sam da NBA dolazi u Evropu. Ne znam još kako će to izgledati, ali definitivno se dešavaju zanimljive stvari. Ne postoji mnogo boljih mesta za život od gradova poput Atine, Barselone ili Madrida - istakao je Porzingis.

Letonski košarkaš istakao je da gaji posebne simpatije prema evropskoj košarci i Evroligi, zbog čega je otvoren za povratak na Stari kontinent.

Trenutno nastupa za Atlantu u koju je stigao iz Bostona. Prethodno je bio član Dalasa.

