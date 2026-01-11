Slušaj vest

Specijalizovana "X" nalog "Figurei8ht", koji se od starta sezone bavi predikcijama o konačnom poretku u Evroligi, procenio je da srpski predstavnici u elitnom takmičenju neće dogurati ni do plej-ina.

Sa velikim ambicijama Partizan i Crvena zvezda započeli su sezonu u Evroligi. Obezbeđeni su rekordni budžeti i očekivanja navijača bila su velika - verovali su i jedni i drugi da će konačno uspeti da naprave iskorak u elitnom takmičenju, spominjao se čak i fajnal-for, a onda je usledio surovi šamar realnosti.

Partizan je nakon šest uzastopnih poraza zakucan za dno tabele sa poražavajućim skorom 6-15, dok je Crvena zvezda nakon serije loših rezultata skliznula na 10. mesto.

Superkompjuter je procenio da ni Partizan i Zvezda na kraju regularnog dela neće doći ni do plej-ina.

Partizan je potpuno otpisan, daju mu manje od jedan odsto šansi da izbori mesto među 10 najboljih. Predviđaju da će do kraja sezone imati maksimalno 12 pobeda.

Zvezda je u daleko boljoj poziciji, ali i njene šanse drastično su pale nakon ubedljivih poraza od Valensije i Žalgirisa.

Pre nešto više od mesec dana crveno-beli su bili u samom vrhu tabele, maštali o fajnal-foru, a sada im daju svega 45 odsto šansi za plej-in. Najveći konkurent crveno-belima, prema superkompjuteru, biće Armani Milano. Pretpostavlja se da će se Zvezda upravo sa italijanskim timom boriti za mesto u plej-inu, dok daleko veće šanse od crveno-belih trenutno imaju Žalgiris, Real i Panatinaikos, koji će prema superkomjuteru takođe završiti u plej-inu.

Podsetimo, Zvezdu sada očekuju tri paklena gostovanja - Armani, Monako i Virtus, dok "otpisani" crno-beli dočekuju Olimpijakos u dvorani Aleksandar Nikolić, pa igraju sa Bajernom u gostima i Hapoelom na domaćem terenu.