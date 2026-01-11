TAJRIK DŽONS DEBITOVAO U CRVENO-BELOM DRESU, PA OTVORIO DUŠU O PARTIZANU! Otkrio je NEPOZNATE DETALJE: "Rekli su mi..."
Doskorašnji centar Partizan Tajrik Džons debitovao je za Olimpijakos i u trijumfu nad Karditsom u gostima 120:80, upisao je 14 poena (6-6 za dva, 2-2 penali), četiri skoka i dve ukradene lopte za indeks korisnosti 20, za tačno 20 minuta na parketu.
Posle meča izneo je svoje utiske, ali je govorio i o Partizanu.
- Srećan sam što sam ovde i što sam deo Olimpijakosa. Ponovo mogu da igram košarku i sada upoznajem svoje saigrače - počeo je priču Tajrik Džons.
Zatim se osvrnuo na situaciju u Partizanu i odlazak iz Beograda.
- Moj transfer u Olimpijakos bio je pomalo komplikovan. Prvo su mi rekli da idem, zatim da ostanem. Bilo je pomalo čudno. Želim da igram košarku, sada sam u dobrom okruženju i drago mi je što su se dva kluba na kraju dogovorila - istakao je Džons, a zatim dodao:
- Spreman sam da igram i da doprinesem ovoj velikoj ekipi. Želim da osvojim sve trofeje. Doneću energiju, odbranu, skokove i snagu. Verujem da sada imamo najbolju unutrašnju liniju, sa Milutinovim i Holom.
