Košarkaški klub Partizan se oglasio povodom teške povrede Šejka Miltona.
PARTIZAN SE OGLASIO ZBOG ŠEJKA MILTONA! Crno-beli potvrdili KATASTROFALNE vesti!
Podsetimo, Milton je na utakmici Partizana protiv Studentskog centra u 14. kolu ABA lige polomio levu ruku.
Crno-beli su ostvarili pobedu na ovom meču, a trener Đoan Penjaroja je nakon utakmice otkrio lošu vest o košarkašu svog tima.
Nakon toga se oglasio i klub koji je potvrdio da je došlo do preloma.
"Košarkaš Partizana Šejk Milton je tokom večerašnje utakmice doživeo prelom kosti šake i očekuje ga duža pauza. Medicinski tim će u najkraćem mogućem roku doneti odluku o načinu lečenja igrača", poručili su iz Partizana.
Milton je ove sezone već imao određene probleme zbog kojih je u Evroligi od 21 utakmice odigrao 13, dok je utakmica protiv Studentskog centra za njega bila šesta u ABA ligi.
