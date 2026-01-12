Slušaj vest

Podsetimo, Milton je na utakmici Partizana protiv Studentskog centra u 14. kolu ABA lige polomio levu ruku.

Crno-beli su ostvarili pobedu na ovom meču, a trener Đoan Penjaroja je nakon utakmice otkrio lošu vest o košarkašu svog tima.

Nakon toga se oglasio i klub koji je potvrdio da je došlo do preloma.

"Košarkaš Partizana Šejk Milton je tokom večerašnje utakmice doživeo prelom kosti šake i očekuje ga duža pauza. Medicinski tim će u najkraćem mogućem roku doneti odluku o načinu lečenja igrača", poručili su iz Partizana.

Šejk Milton u dresu Partizana Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT, Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

Milton je ove sezone već imao određene probleme zbog kojih je u Evroligi od 21 utakmice odigrao 13, dok je utakmica protiv Studentskog centra za njega bila šesta u ABA ligi.

