Košarkaš Crvene zvezde, Devonte Grejem, priznao je da mu je potrebno još vremena da se privikne na evroligašku košarku i shvati šta trener i tim očekuju od njega.

Došao je letos u Zvezdu kao jedno od najzvučnijih i najvećih pojačanja, ali nije opravdao očekivanja.

Nakon nekoliko katastrofalnih izdanja u Evroligi našao se na žestokom udaru kritika, pa je i trener Saša Obradović rešio da ga ostavi na klupi na meču protiv Žalgirisa, u kom je zvezda doživela ubedljiv poraz (99:67).

U razgovoru za "Basket njuz" Amerikanac je prokomentarisao odluku trenera.

To je odluka trenera. Imao sam problema sa šutem, sa postizanjem poena, nagađam. Pa je zbog toga odlučio da treba neko drugi da igra, koji će više doneti na terenu", rekao je Grejem.

Grejem nije izgubio samopozdanje, i dalje veruje da će sve doći na svoje mesto.

"Sve će doći sa vremenom. Kada god to vreme dođe, tada će biti kako treba. Ali ja ne gubim samopouzdnje. Ja sam 100 odsto koncentrisan na ogranizaciju igre, na uzimanje šuteva. Igram košarku dosta dugo. Znam kako to da prevaziđem", ističe Amerikanac.

"Sve se sastoji u razumevanju igre, šta trener želi od vas, a šta želi od celog tima" dodaje as crveno-belih.

Grejem je sa Zvezdom potpisao jednogodišnji ugovor, pa je pitanje da li ćemo ga i naredne sezone gledati u Evropi.

"Mislim, sve je u božijim rukama. Kako bude bilo, tako će i biti. Međutim ja želim da se priviknem ovde i kada bude krenula igra, onda ćemo videti u kom smeru će ići".

Poslednji meč odigrao je protiv Valensije i nije se upisao u strelce. Za 13 minuta igre šutirao je 0/1 za dva, 0/4 za tri poena, zabeležio skok, asistenciju i dve ukradene lopte.

Na sedam evroligaških utakmica u proseku je postizao svega tri poena - kriminalan učinak za igrača od kog se očekivalo da će biti jedan od lidera tima. Za dva poena do sada je šutirao 1/6, a za tri očajnih 6/24.