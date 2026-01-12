Slušaj vest

Nadali su se u Partizanu da situacija sa Šejkom Miltonom nije toliko ozbiljna, ali stigle su najgore moguće vesti i najcrnji scenario.

Američki plejmejker Šejk Milton polomio je kost leve šake u Podgorici, zbog čega će morati na operaciju, saznaje Mozzart Sport.

Na utakmici protiv Studentskog Centra je u jednom duelu zakačio protivničkog košarkaša za dres, što je uticalo na to da doživi ozbiljniju povredu. Pukla mu je kost leve šake, što mora da se sanira operacijom.

Šejk Milton u dresu Partizana Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT, Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

Isti izvor navodi da će Milton morati bar tri meseca na pauzu, te da je za njega sezona maltene završena.

Ovo je novi veliki problem za Đoana Penjaroju i čelnike Partizana i videćemo kako će ga rešiti.

Milton je ove sezone u Evroligi prosečno beležio 6,7 poena, 1,7 skokova i 3,1 asistenciju za 21 minut na parketu, dok je u ABA ligi imao učinak od 10,3 poena i 2,2 asistencije u proseku.

