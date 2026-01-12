Slušaj vest

Nadali su se u Partizanu da situacija sa Šejkom Miltonom nije toliko ozbiljna, ali stigle su najgore moguće vesti i najcrnji scenario.

Američki plejmejker Šejk Milton polomio je kost leve šake u Podgorici, zbog čega će morati na operaciju, saznaje Mozzart Sport.

Na utakmici protiv Studentskog Centra je u jednom duelu zakačio protivničkog košarkaša za dres, što je uticalo na to da doživi ozbiljniju povredu. Pukla mu je kost leve šake, što mora da se sanira operacijom.

Isti izvor navodi da će Milton morati bar tri meseca na pauzu, te da je za njega sezona maltene završena.

Ovo je novi veliki problem za Đoana Penjaroju i čelnike Partizana i videćemo kako će ga rešiti.

Milton je ove sezone u Evroligi prosečno beležio 6,7 poena, 1,7 skokova i 3,1 asistenciju za 21 minut na parketu, dok je u ABA ligi imao učinak od 10,3 poena i 2,2 asistencije u proseku.

Mozzart sport

