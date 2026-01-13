Slušaj vest

Nekadašnji igrač Partizana i jedan od miljenika navijača crno-belih, Najdžel Vilijams-Gos povredio se minule sedmice tokom evroligaškog okršaja sa Crvenom zvezdom u kome je Žalgiris razbio srpskog predstavnika - 99:67.

Kako je objavio klub iz Litvanije, barem oko mesec dana nećemo gledati Vilijams-Gosa na terenu, pošto je košarkaš Žalgirisa doživeo istegnuće lista.

Amerikanac je do sada prosečno beležio 12,1 poen po utakmici uz 2,4 skokova i 3,4 asistencije sa jednom ukradenom loptom.

