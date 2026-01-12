Stiže Bruno Kaboklo.
BRUNO KABOKLO SE DOGOVORIO! Bivši centar Partizana uskoro potpisuje!
Bivši centar PartizanaBruno Kaboklo nalazi se pred dolaskom u Dubai!
Kako je Sertadž Šanli blizu odlaska iz kluba i prelaska u Bešiktaš, Bruno Kaboklo će popuniti tu prazninu, preneo je "BasketNews".
Bruno Kaboklo Foto: Starsport, Starsport©
Kaboklo je imao velikih problema, a do skoro je bio član Hapoela, koji je napustio posle oporavka od povrede i niti jednog odigranog meča u redovima izraelskog tima.
Bivši centar Partizana je tokom karijrre igrao za veliki broj ekipa, nakon Pinjeirosa u Brazilu u Torontu, Sakramentu, Memfisu i Hjustonu u NBA ligi, a osim G lige, nastupao je i za Limož, Sao Paulo, Meksiko Siti, Ulm.
