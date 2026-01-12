Slušaj vest

Bivši centar PartizanaBruno Kaboklo nalazi se pred dolaskom u Dubai!

Kako je Sertadž Šanli blizu odlaska iz kluba i prelaska u Bešiktaš, Bruno Kaboklo će popuniti tu prazninu, preneo je "BasketNews".

Bruno Kaboklo

Kaboklo je imao velikih problema, a do skoro je bio član Hapoela, koji je napustio posle oporavka od povrede i niti jednog odigranog meča u redovima izraelskog tima.

Bivši centar Partizana je tokom karijrre igrao za veliki broj ekipa, nakon Pinjeirosa u Brazilu u Torontu, Sakramentu, Memfisu i Hjustonu u NBA ligi, a osim G lige, nastupao je i za Limož, Sao Paulo, Meksiko Siti, Ulm.

