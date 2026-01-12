Partizan nadomak novog pojačanja nakon dolaska Tonje Džekirija.
detonacija
POSLE TONJE DŽEKIRIJA, PARTIZAN NACILJAO NOVO POJAČANJE! Crno-beli spremili pravu transfer bombu?
Slušaj vest
Aktuelna, ali i sumorna sezona Partizana, još je u punom jeku, ali u crno-belim redovima već razmišljaju o pojačanjima predstojećeg leta.
Kako saznaje "MaxBet Sport", aktuelni šampion Srbije i ABA lige već je kaparisao centra za narednu sezonu.
Nikola Tanasković Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT
Vidi galeriju
Reč je o košarkašu Budućnosti i reprezentativcu Srbije Nikoli Tanaskoviću!
Tanasković pokriva pozicije četiri i pet profesionalnu karijeru počeo je baš u Partizanu 2015. godine. Crno-beli su ga slali na pozajmice u Spartak, Mladost iz Zemuna i OKK Beograd.
Partizan trenutno ima dve petice a reč je o novajliji Tonje Džekiriju i Bruno Fernandu.
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši