Aktuelna, ali i sumorna sezona Partizana, još je u punom jeku, ali u crno-belim redovima već razmišljaju o pojačanjima predstojećeg leta.

Kako saznaje "MaxBet Sport", aktuelni šampion Srbije i ABA lige već je kaparisao centra za narednu sezonu.

Reč je o košarkašu Budućnosti i reprezentativcu Srbije Nikoli Tanaskoviću!

Tanasković pokriva pozicije četiri i pet profesionalnu karijeru počeo je baš u Partizanu 2015. godine. Crno-beli su ga slali na pozajmice u Spartak, Mladost iz Zemuna i OKK Beograd.

Partizan trenutno ima dve petice a reč je o novajliji Tonje Džekiriju i Bruno Fernandu.

