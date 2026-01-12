Slušaj vest

Dante Egzum nalazi se blizu odlaska iz redova Dalas Maveriksa.

NBA franšiza želi da se rastane sa Egzumom, potvrdio je Marks Stejn.

- Očekuje se da Egzum napusti Dalas do 5. februara. Probaće pre toga da eventualno iskoriste njegov ugovor u okviru nekog trejda, u suprotnom će biti otpušten - piše Mark Stejn,a prenosi "Telesport".

Egzum je za Partizan igrao u sezoni 2022/2023 i sa crno-belima osvojio trofej ABA lige nakon 10 godina posta u Humskoj, a ostvario je i plasman u plej-of Evrolige gde se za dlaku nije otišlo na fajnal-for u seriji protiv Real Madrida.

Posle Partizana otišao je u Dalas Maverikse sa kojim je odmah u prvoj sezoni igrao u velikom NBA finalu protiv Bostona, ali nije mogao do prstena protiv moćnih Seltiksa.

Usledile su povrede koje su potpuno izbacile Egzuma i takmičarskog ritma, pa u Dalasu razmišlaju da se reše australijskog plejmejkera.

Videćemo da li će Partizan regovati, ako ne sada, onda na leto i vratiti Egzuma u Humsku. I tokom prošlog leta je trajala saga oko Egzumovog povratka, ali je on ipak odlučio da ostane u Teksasu.

