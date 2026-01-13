Evroligaški "zemljotres"!
ludilo
DETONACIJA! PONOĆNA EVROLIGAŠKA BOMBA! Podrhtava Beograd!
Slušaj vest
Crvena zvezda i Partizan spremaju pravu evroligašku bombu!
Kako prenosi grčka "Gazeta" pozivajući se na izraelske izvore, osam timova je predalo zahtev bordu ovog takmičenja za dobijanje "A" licence, a među njima su beogradski večiti rivali - Crvena zvezda i Partizan!
Kodi Miler-Mekintajer Foto: Starsport, Starsport/Peđa Milosavljević
Vidi galeriju
Među tim timovima nalaze se i večiti rivali iz Beograda, a pored njih su tu još Virtus Bolonja, Dubai, Monako, Hapoel iz Jerusalima, Hapoel Tel Aviv i Valensija.
Bord direktora Evrolige održaće se u utorak i očekuje se da ovaj predlog bude dat na razmatranje.
Partizan će u sredu dočekati Olimpijakos, dok će Zvezda dan kasnije biti gost Olimpiji Milano u 22. kolu Evrolige.
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši