Crvena zvezda i Partizan spremaju pravu evroligašku bombu!

Kako prenosi grčka "Gazeta" pozivajući se na izraelske izvore, osam timova je predalo zahtev bordu ovog takmičenja za dobijanje "A" licence, a među njima su beogradski večiti rivali - Crvena zvezda i Partizan!

Kodi Miler-Mekintajer

Među tim timovima nalaze se i večiti rivali iz Beograda, a pored njih su tu još Virtus Bolonja, Dubai, Monako, Hapoel iz Jerusalima, Hapoel Tel Aviv i Valensija.

Bord direktora Evrolige održaće se u utorak i očekuje se da ovaj predlog bude dat na razmatranje.

Partizan će u sredu dočekati Olimpijakos, dok će Zvezda dan kasnije biti gost Olimpiji Milano u 22. kolu Evrolige.

