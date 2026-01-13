DVA POENA PARKERA I MILTONA PARTIZAN PLAĆA 25.000 EVRA! Crno-beli napravili najveću crnu rupu u istoriji evropske košarke
Dolazak Džabarija Parkera u Partizan trebalo je da bude najveći adut ove sezone u Evroligi, bar što se tiče napada, a značajna uloga bila je namenjena i Šejku Miltonu.
Većina navijača crno-belih u početku je bila zadovoljna potezima Željka Obradovića i Zorana Savića, od Džabarija se očekivalo da će isporučivati od 15 do 20 poena gotovo svakom rivalu, a Miltonu je namenjena višestruka uloga u kojoj bi pokrivao pozicije plejmejkera, beka šutera, pa i niskog krila... Zato su im i omogućene ogromne plate, najveće u istoriji Partizana - po 2.500.000 evra za sezonu. Pet meseci kasnije obojica su zaista ušla u istoriju, ali kao najveći promašaji, ne samo kluba iz Humske već i evropske košarke.
Džabari je odigrao jedan odličan meč u Evroligi (poraz od Reala), nekoliko prosečnih, a najviše ih je bilo očajnih, poput poslednjeg u Barseloni, kada je samo jednom šutnuo na koš. O odbrani da ne trošimo reči, jer nikada nije ni bio čak ni podnošljiv defanzivac. Šejk Milton je još gori, imao je četiri zadovoljavajuće partije, ostalo je bilo baš loše, posebno posle povrede...
Dakle, po sistemu uloženo-dobijeno, ispada da je Partizan maltene bacio milione za ova dva košarkaša. Ako pogledamo njihov učinak u napadu, dolazimo do frapantnog podatka da jedan poen Džabarija Parkera u elitnom takmičenju košta 10.775 evra. Krilni centar je za ovih pet meseci inkasirao 1.250.000 evra na osnovu primanja, a postigao je ukupno 116 poena u Evroligi.
Šejk Milton, kome je legla ista svota, zaustavio se na 87 poena, pa ispada da za jedan poen ovog momka crno-beli izdvajaju 14.367 evra. Dakle, koš (dva poena) ove dvojice vredi skoro 25.000 evra...
Ova računica, rekli bi mnogi, prilično je banalna i nije u košarkaškom duhu jer u ovom sportu se ne vrednuje samo ubacivanje lopte u obruč. Tu je još milion drugih stvari... Ali, složićete se, Parkerovi nastupi, njegov govor tela, ponašanje na parketu, neka vrsta autizma su tek banalni. Što se Šejka tiče, tek neko zrno opravdanja više za njega, a to se odnosi na činjenicu da je došao direktno iz NBA, te da je zbog povrede Karlika Džounsa morao da "krpi" njegovu ulogu, što mu nije jača strana... Međutim, statistički, Šejk i nema neki jak adut, jer pored slabe realizacije, prosečno ne beleži niti dva skoka, a gubi skoro dve lopte. Jedino je u asistencijama manje problematičan (tri dodavanja za koš).
Očigledno da se njihovim dovođenjem desio ogroman kiks, ali tu nije kraj. Nikome nije jasno ni šta to epohalno nudi novi bek Kamerun Pejn. Momak je vrlo brzo postao "pročitana knjiga". Spor, bez šuta iz driblinga, prodora... Ostaje mu jedino da šutne trojku sa osam metara ako ga slučajno ostave samog.
Čude se navijači Partizana i ko dade toliku platu centra Brunu Fernandu. Milion i po evra je novac koji većina igrača može samo da sanja, a svedoci smo da Bruno muku muči i sa abaligaškim centrima.
Fernando u proseku dobija 15-20 minuta na parketu, bio je čak i starter, a njegov učinak je uglavnom skroman. Nekako se ne možemo oteti utisku da bi ovako igrao i, na primer, Balša Koprivica da mu je dat toliki prostor, ali, naravno, za bar tri puta manje novca.
