Čude se navijači Partizana i ko dade toliku platu centra Brunu Fernandu. Milion i po evra je novac koji većina igrača može samo da sanja, a svedoci smo da Bruno muku muči i sa abaligaškim centrima.

Fernando u proseku dobija 15-20 minuta na parketu, bio je čak i starter, a njegov učinak je uglavnom skroman. Nekako se ne možemo oteti utisku da bi ovako igrao i, na primer, Balša Koprivica da mu je dat toliki prostor, ali, naravno, za bar tri puta manje novca.