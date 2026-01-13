Slušaj vest

Crveno-beli su imali određene probleme, ali su stigli do pobede u 14. kolu ABA lige rezultatom 97:92.

Za 15 minuta u igru Ognjen Dobrić je postigao šest poena, uz tri skoka i po dve asistencije i ukradene lopte.

"Igrali smo dobro veći deo utakmice, ali smo popustili na kraju. Loše odluke u napadu, loša odbrana... Dali su neke trojke, pa smo ušli u neizvesnu završnicu. Pobeda je pobeda, moramo da razmislimo malo o našim utakmicama i da budemo bolji u narednom periodu. Pred nama je prekretnica sezone. Sve nam je bitno, ne možemo da izostavimo ništa, moramo da se trgnemo", rekao je Dobrić i dodao:

"Ni ovu utakmicu nismo izgledali odbrambeno kako treba. Primili smo 92 poena, što je nedopustivo. Mislim da je to ono što moramo da popravimo u narednom periodu i da svedemo na broj poena koji je "pristojan". Jedino tako imamo neke šanse".

Nada se kapiten crveno-belih da ekipa može ponovo da zaigra na nivou na kojem je igrala kada je, po dolasku Saše Obradovića, vezala sedam pobeda.

"Odbrana je ključ svega. Kako smo izgledali kad je Saša došao, energija u odbrani je bila sjajna. Počevši od odbrane i korak po korak da unapređujemo ekipu".

Nakon teškog poraza na gostovanju Žalgirisu ekipa je imala specifičan sastanak.

"Svaki dan sastančimo. Jeste, bio je drugačiji sastanak i trebalo nam je tako nešto. Ni ova utakmica nije izgledala najsjajnije", rekao je Ognjen Dobrić.

Crvena zvezda će u četvrtak biti gost Olimpiji iz Milana.

