Sastanak u Barseloni je bitno zasedanje klubova-vlasnika Evrolige koji bi mogao bitno da utiče na budućnost takmičenja.

Kako prenosi popularni portal "Jurohups" sa sastanka je isplivala jedna važna informacija, a tiče se strukture Evrolige u turbulentnom periodu kada u Evropu dolazi NBA.

Naime, Barselona će i narednih 10 godina igrati u Evroligu, potvrđeno je iz tog kluba sa pomenutom sastanku.

"Barselona je obavestila ostale klubove-vlasnike Evrolige da su odlučili da potpišu licencu na 10 godina. Procena je da će procedura d abude završena do kraja meseca posle formalne odluke Izvršnog odbora Barselone", poručio je Aris Barkas, urednik "Jurohupsa".

On je potom dodao da će Fenerbahče verovatno tražiti još vremena za odluku zbog unutrašnjih problema koji postoje u klubu, a da je neizvesno u kom pravcu bi moglo da ide obraćanje predstavnika Real Madrida.

"Ovo je očigledna pobeda Evrolige. Sastanak još traje - od Fenerbahčea se očekuje da će da traži još vremena zbog problema u rukovodstvu, dok niko ne može da očekuje šta će da uradi Real".

