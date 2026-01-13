Slušaj vest

Crno-beli će u sredu od 19.30 časova u dvorani Aleksandar Nikolić igrati protiv grčkog tima utakmicu 22. kola Evrolige.

"Ne znam mnogo istoriji, ali znam da dobar tim dolazi. Dorsi igra veoma dobro. Moramo da pronađemo način da pobedimo", rekao je Kameron Pejn.

Veruje da promena mesta odigravanja utakmice usled zauzetosti Beogradske arene zbog Evropskog prvenstva u vaterpolu ne bi trebalo da predstavlja problem.

"Trebalo bi da bude dobro. Igrao sam samo jednom u drugoj areni, to mi nije tolika razlika. Ovo je samo još jedna utakmica".

Navikava se na život u Srbiji i boravak u Partizanu.

"Prilagođavam se dobro. Znam svačija imena. Učim pravila, sve je dobro. Beograd mi je nedostajao kada smo bili na putu. Bio sam spreman da se vratim u svoj krevet. Dobro mi je", rekao je kroz osmeh Pejn.

Kada je dolazio je istakao da želi sa Partizanom da stigne do finala Evrolige. Uprkos aktuelnoj situaciji i činjenici da crno-beli dele poslednje mesto sa još dve ekipe, cilj se nije promenio.

"I dalje je isti. Nikada ne bi trebalo da menjamo cilj. To važi za sve, ne samo za nas. Pokušavamo da stignemo do svake pobede do koje možemo".

Kameron Pejn izjava

Otkrio je šta mu je najteže kada je reč o privikavanju na evropsku košarku.

"Ne volim da pričam o sudijama, ali su drugačije. To je velika promena. Ne možeš da pričaš sa njima. To je glavna stvar. Košarka je ista, ona je univerzalna", zaključio je Pejn.

