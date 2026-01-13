Slušaj vest

Trener Partizana Đoan Penjaroja izneo je svoja očekivanja pred meč protiv Olimpijakosa koji će crno-beli igrati u sredu.

Samo tri dana posle pobede protiv Studentskog centra u ABA ligi crno-beli se vraćaju obavezama u Evroligi, a već sutra ih očekuje okršaj protiv Olimpijakosom, čiji tim izazvima duboko poštovanje Penjaroje.

- Plan je da odigramo dobru utakmicu jer je očigledno da je Olimpijakos dobar tim, a ujedno i tim koji slovi za jednog od kandidata za osvajanje Evrolige. Imaju dobrog trenera i igrača i solidni su u oba pravca. Moramo odigrati dobro ukoliko želimo da se takmičimo sa njima, a za to je nephodno da budemo na nivou svih 40 minuta - istakao je Penjaroja, pa dodao da Džabari Parker sigurno neće igrati, a da je pod znakom pitanja i Sterling Braun kog muči virus.

Zatim se Penjaroja osvrnuo i na zamenu za Šejka Miltona.

- Veoma teško je pronaći pravu zamenu na tržištu, ali trudićemo se da je dovedemo ukoliko nam se ukaže prava prilika. To međutim nije lako u ovom trenutku - rekao je Penjaroja.

Otkrio je trener Partizana i da će Karlik Džons na teren za tri do četiri nedelje, a za kraj se dotakao i vaterpolo meča u kom je Srbija dobila Španiju.

- Dobra utakmica. Ja potičem iz sredine gde se vaterpolo naročito gleda. Velika pobeda Srbije i odlična utakmica - zaključio je Penjaroja dodajući da bi voleo da se dve ekipe sastanu i u finalu.

