Košarkaši Partizana će sutra dočekati Olimpijakos u meču 22. kola Evrolige.
KAMERON PEJN ZNA ŠTA JE POTREBNO ZA POBEDU PROTIV OLIMPIJAKOSA: Košarkaš Partizana otkrio šta sutra mora da se uradi!
Svoja očekivanja uoči duela izneo je košarkaš Partizana Kameron Pejn, koji je naglasio da je važno ekipa uđe agresivno u meč od samog starta.
"Znam da su odličan tim i da igraju zaista dobro. Moramo da uđemo agresivno od samog početka i pokušamo da pronađemo način da dođemo do pobede", rekao je Pejn.
KK Partizan - Virtus Bolonja (16. kolo Evrolige) Foto: Pedja Milosavljevic / STARSPORT
Crno-beli u ovaj susret ulaze nakon poraza na gostovanju u Barseloni (88:70), dok grčki tim u Beograd stiže posle pobede nad Bajernom (95:80).
U prvom ovosezonskom duelu, odigranom u Pireju, Olimpijakos je zabeležio pobedu rezultatom 80:71.
