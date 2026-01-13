Slušaj vest

Svoja očekivanja uoči duela izneo je košarkaš Partizana Kameron Pejn, koji je naglasio da je važno ekipa uđe agresivno u meč od samog starta.

"Znam da su odličan tim i da igraju zaista dobro. Moramo da uđemo agresivno od samog početka i pokušamo da pronađemo način da dođemo do pobede", rekao je Pejn.

KK Partizan - Virtus Bolonja (16. kolo Evrolige) Foto: Pedja Milosavljevic / STARSPORT

Crno-beli u ovaj susret ulaze nakon poraza na gostovanju u Barseloni (88:70), dok grčki tim u Beograd stiže posle pobede nad Bajernom (95:80).

U prvom ovosezonskom duelu, odigranom u Pireju, Olimpijakos je zabeležio pobedu rezultatom 80:71.

