OTIŠAO IZ EMIRATA, NJEGOVA SLEDEĆA STANICA JE KOD SELEKTORA SRBIJE? Dubai se zvanično oprostio od centra!
Turski košarkaš Sertač Šanli nije više igrač Dubaija, saopštio je danas klub iz Ujedinjenih Arapskih Emirata.
"Sertač, zahvalni smo na svemu što si doneo, i na terenu, i van njega. Zauvek ćeš ostati deo ove porodice. Srećno na sledećem koraku", piše u objavi Dubaija na društvenoj mreži Iks (X).
Šanli (34) je u Dubai došao u septembru prošle godine, a u Evroligi je ove sezone u proseku beležio 2,4 poena i jedan skok za klub iz Ujedinjenih Arapskih Emirata.
U ABA ligi, u kojoj je Dubai neporažen sa skorom 12/0, turski centar je upisivao pet poena i 2,7 skokova po utakmici.
Šanli je ranije, između ostalog, igrao i za Fenerbahče, Barselonu, Efes i Galatasaraj, a očekuje se da karijeru nastavi u Bešiktašu, koji sa klupe predvodi selektor reprezentacije Srbije Dušan Alimpijević.