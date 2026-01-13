Slušaj vest

Turski košarkaš Sertač Šanli nije više igrač Dubaija, saopštio je danas klub iz Ujedinjenih Arapskih Emirata.

"Sertač, zahvalni smo na svemu što si doneo, i na terenu, i van njega. Zauvek ćeš ostati deo ove porodice. Srećno na sledećem koraku", piše u objavi Dubaija na društvenoj mreži Iks (X).

Šanli (34) je u Dubai došao u septembru prošle godine, a u Evroligi je ove sezone u proseku beležio 2,4 poena i jedan skok za klub iz Ujedinjenih Arapskih Emirata.

U ABA ligi, u kojoj je Dubai neporažen sa skorom 12/0, turski centar je upisivao pet poena i 2,7 skokova po utakmici.

Šanli je ranije, između ostalog, igrao i za Fenerbahče, Barselonu, Efes i Galatasaraj, a očekuje se da karijeru nastavi u Bešiktašu, koji sa klupe predvodi selektor reprezentacije Srbije Dušan Alimpijević.

