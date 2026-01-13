Košarkaš Fenerbahčea Kris Silva zadobio je povredu leve noge, saopštio je turski klub.
HENDIKEP ZA PRVAKA EVROPE: Košarkaš Fenerbahčea Kris Silva zadobio povredu leve noge
Silva je povredu mišića butine i tetive kvadricepsa drugog stepena zadobio na treningu u utorak i odmah započeo lečenje, a Fenerbahče nije naveo koliko će dugo gabonski centar odsustvovati sa terena.
Fenerbahče - Evroliga titula Foto: Screenshot, Privatna Arhiva, Starsport, FADEL SENNA / AFP / Profimedia
"Želimo Krisu Silvi brz oporavak i nadamo se njegovom što bržem povratku u tim", piše u saopštenju Fenerbahčea.
Silva je u Fenerbahče došao 3. januara iz atinskog AEK-a. Na svoje prve dve utakmice u Evroligi zabeležio je ukupno pet poena i jedan skok, dok je u meču turskog prvenstva protiv Bahčešehira upisao 17 poena i pet skokova.
