Silva je povredu mišića butine i tetive kvadricepsa drugog stepena zadobio na  treningu u  utorak i odmah započeo lečenje, a Fenerbahče nije naveo koliko će dugo gabonski centar odsustvovati sa terena.

"Želimo Krisu Silvi brz oporavak i nadamo se njegovom što bržem povratku u tim", piše u saopštenju Fenerbahčea.

Silva je u Fenerbahče došao 3. januara iz atinskog AEK-a. Na svoje prve dve utakmice u Evroligi zabeležio je ukupno pet poena i jedan skok, dok je u meču turskog prvenstva protiv Bahčešehira upisao 17 poena i pet skokova.

Zvižduci za igrače Partizana Izvor: MONDO/Tijana Jevtić